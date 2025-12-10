EZEIZA: VARIOS HERIDOS EN EL AEROPUERTO TRAS EL DESPLOME DE UN ELEVADOR PARA PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA

A pesar de que se trata de un procedimiento protocolizado y asistido, este miércoles por la tarde ocurrió un accidente con un elevador de embarque y desembarque para pasajeros con movilidad reducida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el cual se desplomó en plena operación: dos trabajadores aeronáuticos sufrieron fracturas de envergadura mientras operaban el dispositivo, mientras que al menos tres pasajeros resultaron lesionados cuando eran asistidos. Todos fueron trasladados a un hospital cercano.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1976 aterrizó esta tarde en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, proveniente de Ushuaia, Tierra del Fuego, sin inconvenientes. Los pasajeros, menos tres de ellos, se dispusieron, también sin inconvenientes, a bajar del avión; pero esos tres pasajeros que presentaban movilidad reducida, requirieron asistencia para el descenso. Y así les fue garantizada por parte del personal aeronáutico, que dispuso un elevador hidráulico para la asistencia.

Sin embargo, cuando esos tres pasajeros se apostaron en la plataforma del elevador hidráulico, a una altura de entre seis y siete metros, la estructura cedió y se desplomó. Los tres pasajeros sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por personal médico del aeropuerto, según confirmaron a Clarín fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Pero acaso la peor parte de las consecuencias se la llevaron tres trabajadores aeronáuticos que operaban el elevador: dos trabajadores de la empresa GPS sufrieron lesiones y un tercer trabajador de Intercargo. Las autoridades confirmaron que uno de ellos sufrió fractura de tibia y peroné y que otro de ellos sufrió una fractura expuesta.