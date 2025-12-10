REGRESO AL MERCADO INTERNACIONAL: EL GOBIERNO LOGRÓ TOMAR U$S1.000 MILLONES CON UN BONO EN DÓLARES A UNA TASA DE 9,3%

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Secretaría de Finanzas comunicó el resultado de la licitación del primer bono en dólares de la era Milei, el Bonar 2029: logró que la tasa de retorno sea de un dígito y recibió ofertas por más de u$s1.400 millones.
El Ministerio de Economía informó el resultado de la primera licitación de un bono en dólares de la gestión de Javier Milei, el Bonar 2029N (an29): logró colocar u$s1.000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, en el regreso del país al mercado internacional luego de casi 8 años de ausencia.En la exitosa licitación, donde se recibieron un total de ofertas por más de u$s1.400 millones, por parte de más de 2.500 inversores, se logró también una tasa anual de retorno de un dígito, a 9,26%, acoplándose a la curva de bonos en dólares del mercado.
«El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos», anunció el ministerio de Economía.
Cabe destacar, que el resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero, cuando vencen u$s4.200 millones que corresponden a amortizaciones de capital de los bonos AL29 y AL30, emitidos en la reestructuración de deuda de 2020. Estos derivan de obligaciones originales contraídas durante gestiones previas, incluyendo la de Luis Caputo como ministro de Finanzas (2017-2018).NOTICIA EN DESARROLLO.