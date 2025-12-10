El día que Boca visitó Chivilcoy y el antecedente del duelo de Copa Argentina ante Gimnasia

Según recuerda archivoliterariochivilcoy, Boca —dirigido por Rogelio Domínguez— formó con Sánchez (luego Candia); Pernía, Nicolau, Rogel (Mouzo), Tarantini (Ovide); Trobbiani, Potente, Benítez (Novello); Letanú, García Cambón y Ferrero (Lacava Shell). Gimnasia alineó a Bontempo; Villalba, Milozzi, Rossi, Andorno; Lopardo, Pessot, Bruschi; Olguín, D’Amelio y Cardoso, con ingresos posteriores de Malespina y Serio.

Un capítulo único para Chivilcoy y un duelo inédito que se viene

La visita de Boca en 1974 quedó como un capítulo luminoso en el fútbol chivilcoyano: el único antecedente de la élite xeneize jugando ante un equipo local antes de la era de la Copa Argentina moderna. Ahora, más de 50 años después, el certamen federal reaviva la historia con un cruce oficial que promete volver a poner los ojos del país en Chivilcoy.