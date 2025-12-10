CENSURA A C5N EN VENEZUELA: PERIODISTAS DEL CANAL DE NOTICIAS FUERON DEPORTADOS POR EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO

Tras la situación de extrema tensión y censura, Munafó, Salonia y Solís recuperaron sus teléfonos celulares y fueron llevados en un avión a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde donde tuvieron que esperar otro vuelo para su regreso a Argentina.

Imágenes registradas en el Aeropuerto Internacional Viru Viru – Santa Cruz muestran el momento en el que las mismas autoridades venezolanas le entregaban los pasaportes directamente a las bolivianas, sin pasar por los periodistas.

Según ampliaron luego en C5N, los dos cronistas y el camarógrafo fueron sometidos a un duro interrogatorio mientras intentaban ingresar a Venezuela: le sacaron fotos a conversaciones que habían mantenido con colegas venezolanos, les preguntaron nombre y apellidos de todas las personas con las que habían hablado y los llegaron a tratar como delincuentes.

Ya desde el avión, Nicolás Munafó pudo expresarse sobre lo sucedido y contó: “Son las 11.17 en Bolivia, a la espera de volver a Buenos Aires. Hace prácticamente 24 horas que estamos viajando de un lado al otro”, relató.

“Llegamos alrededor de las 3 am a Caracas, no nos dejaron entrar, nos prohibieron el ingreso y desde ahí que no tenemos nuestros pasaportes con nosotros, los tuvo todo el tiempo Migraciones, lo mismo nuestras valijas, que todavía están en Venezuela”, contó.

Y agregó: “No sabemos el motivo por el cual no nos dejaron entrar. Nos tuvieron dos horas preguntándonos todo el tiempo a qué íbamos y con quién nos habíamos contactado”.

Según informó el periodista, desde Cancillería de Venezuela se comunicaron con ellos para indicarles que iban a investigar qué había sucedido y cuáles eran los motivos por los cuales les habían prohibido el ingreso a ese país.