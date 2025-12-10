ANSES: EL GRUPO QUE RECIBIRÁ CASI $600.000 EN DICIEMBRE
La cifra surge de combinar distintas prestaciones que ANSES paga en diciembre tras el ajuste por IPC, y un grupo puntual puede pasar los $575.000.
Quiénes pueden cobrar más de $575.000
Este total solo puede alcanzarse cuando el titular reúne, de manera simultánea, todas las condiciones requeridas. Debe cobrar la AUH por hijo con discapacidad, tener un hijo menor de 3 años para acceder al Complemento Leche, recibir la Tarjeta Alimentar y ser beneficiario activo del programa Volver al Trabajo.
Quiénes pueden acceder a esta combinación de más de $575.000
Las personas que pueden superar los $575.000 en diciembre dentro de la ANSES son aquellas que reciben, al mismo tiempo, un conjunto muy puntual de prestaciones.
En conjunto, estas ayudas alcanzan un total de $575.302 en diciembre. No se trata de un bono extra, sino del resultado de combinar varios beneficios que solo pueden acumular titulares en situaciones muy específicas.
Calendario de pagos AUH y AUE en diciembre 2025
- DNI 0: martes 9 de diciembre
- DNI 1: miércoles 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre