 ANSES: el grupo que recibirá casi $600.000 en diciembre

Quiénes pueden cobrar más de $575.000

Este total solo puede alcanzarse cuando el titular reúne, de manera simultánea, todas las condiciones requeridas. Debe cobrar la AUH por hijo con discapacidad, tener un hijo menor de 3 años para acceder al Complemento Leche, recibir la Tarjeta Alimentar y ser beneficiario activo del programa Volver al Trabajo.