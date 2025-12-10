SÁENZ PEÑA: UN JORNALERO MUNICIPAL AMENAZÓ DE MUERTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y YA FUE DETENIDO

Diego Landriscina fue amenazado: “Cuando te encuentre en otro lugar te voy a matar porque acá no te puedo hacer nada”, le dijeron.

Interviene en la causa el fiscal de Investigación Penal 1, César Luis Collado, quien dispuso que el acusado sea notificado por el delito de “Supuestas Amenazas”.

Un empleado municipal contratado fue detenido este martes por la mañana, acusado de amenazar de muerte al secretario de Gobierno de Sáenz Peña, el contador Diego Landriscina. El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 del martes, cuando un llamado desde el propio municipio de Sáenz Peña alertó a la Policía sobre un hombre que estaba provocando desorden en el edificio comunal. Efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar y se encontraron con el comisario David Lator —subsecretario de Monitoreo y Prevención—, quien tenía demorado al sospechoso en la vereda.