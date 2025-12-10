LA CONTUNDENTE POSTURA DE ARYNA SABALENKA SOBRE LA PRESENCIA DE JUGADORAS TRANS EN EL CIRCUITO FEMENINO WTA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La tenista bielorrusa expresó en una entrevista su postura sobre la inclusión de tenistas transgénero en el circuito WTA y reabrió el debate internacional.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking WTA, volvió a instalar el debate sobre la inclusión de deportistas transgénero en el alto rendimiento. En diálogo con el periodista británico Piers Morgan, la jugadora expresó su desacuerdo con la participación de mujeres trans en competencias femeninas al considerar que existe una ventaja biológica frente a las jugadoras cisgénero.
Durante la entrevista en Piers Morgan Uncensored, de la cadena TalkTV, Sabalenka aseguró: “Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero creo que siguen teniendo una gran ventaja sobre las mujeres, y creo que no es justo para una mujer enfrentarse básicamente a un hombre, biológicamente hablando, y entonces, ya sabes, no es justo».
Y agregó: «Las mujeres han trabajado toda su vida para alcanzar su límite y luego tienen que enfrentarse a hombres, que son biológicamente mucho más fuertes. Así que, para mí, no estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte».
La declaración generó inmediata repercusión internacional y encontró respaldo en Nick Kyrgios, quien compartirá con Sabalenka la exhibición “La batalla de los sexos” el próximo 28 de diciembre. Consultado por el mismo tema, el australiano se limitó a afirmar: “Sí, yo siento exactamente lo mismo”.
Qué dice hoy el reglamento de la WTA
Actualmente, la Asociación Femenina de Tenis permite la participación de mujeres transgénero bajo estrictos requisitos. Según informó AFP, las jugadoras deben demostrar una concentración de testosterona inferior a 2,5 nanomoles por litro durante al menos dos años previos a su inscripción. Además, deben presentar una declaración firmada que acredite identidad de género femenina o no binaria.
En el ranking actual no figura ninguna jugadora trans entre los primeros puestos. El caso histórico más citado es el de Renée Richards, quien compitió en el circuito femenino entre fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, para luego desempeñarse como entrenadora.
El debate sobre las deportistas trans continúa vigente en el deporte mundial. Voces como la de Sabalenka agregan peso público a una discusión que involucra conceptos de equidad, biología y derechos de género, mientras la WTA y otras organizaciones evalúan futuras revisiones normativas.
El anticipo de la exhibición en Dubái
En paralelo a la discusión, Sabalenka y Kyrgios calentaron el duelo de exhibición programado para el 28 de diciembre en Dubái. La bielorrusa, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, reconoció las diferencias físicas entre el tenis masculino y femenino: “Si jugáramos en condiciones normales, me sería muy difícil competir contra hombres. Físicamente, son más fuertes”. Luego añadió: “Quizá podría ganar a algunos dentro del Top 1000, por ejemplo, contra alguien que no tenga un saque tan fuerte”.
Kyrgios también aportó su mirada en tono distendido: “Conozco a Aryna y sé que es una tenista muy peligrosa que confía en sus habilidades. Yo saldré a darlo todo. He tenido derrotas duras a lo largo de mi carrera, pero esta sería la definitiva”. Y cerró: “Su saque es mejor que el de muchos hombres. Nuestro objetivo es hacer que el deporte crezca”.