La contundente postura de Aryna Sabalenka sobre la presencia de jugadoras trans en el circuito femenino WTA

Aryna Sabalenka

En el ranking actual no figura ninguna jugadora trans entre los primeros puestos. El caso histórico más citado es el de Renée Richards, quien compitió en el circuito femenino entre fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, para luego desempeñarse como entrenadora.

El debate sobre las deportistas trans continúa vigente en el deporte mundial. Voces como la de Sabalenka agregan peso público a una discusión que involucra conceptos de equidad, biología y derechos de género, mientras la WTA y otras organizaciones evalúan futuras revisiones normativas.

El anticipo de la exhibición en Dubái

En paralelo a la discusión, Sabalenka y Kyrgios calentaron el duelo de exhibición programado para el 28 de diciembre en Dubái. La bielorrusa, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, reconoció las diferencias físicas entre el tenis masculino y femenino: “Si jugáramos en condiciones normales, me sería muy difícil competir contra hombres. Físicamente, son más fuertes”. Luego añadió: “Quizá podría ganar a algunos dentro del Top 1000, por ejemplo, contra alguien que no tenga un saque tan fuerte”.

Kyrgios también aportó su mirada en tono distendido: “Conozco a Aryna y sé que es una tenista muy peligrosa que confía en sus habilidades. Yo saldré a darlo todo. He tenido derrotas duras a lo largo de mi carrera, pero esta sería la definitiva”. Y cerró: “Su saque es mejor que el de muchos hombres. Nuestro objetivo es hacer que el deporte crezca”.