CÓRDOBA: TUVIERON QUE DEMORAR LA SALIDA DE UN MICRO DE EGRESADOS PORQUE LOS CHOFERES ESTABAN ALCOHOLIZADOS

El viaje a Bariloche se demoró varias horas porque los resultados de los cuatro choferes dieron por encima de cero en el test de alcoholemia. (Foto: gentileza ElDocetv.)

La salida de los egresados del 6° año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva tuvo que ser demorada dos veces porque cuatro choferes dieron positivo en el test de alcoholemia. Cuando estaban listos para partir a Bariloche, un control de tránsito cambió los planes: los dos choferes del micro dieron positivo en el test y no pudieron salir.

El operativo se realizó en la Terminal de Ómnibus de Oliva a pedido de los padres, que exigieron que los conductores fueran testeados antes de emprender el viaje. Tras comprobarse que ambos tenían alcohol en sangre, los dos choferes fueron multados en el acto y se les retuvieron las licencias.

El secretario de Gobierno de Oliva, César Salvatori, confirmó que la jefa de Tránsito repitió el test y volvió a dar positivo. “Se les hizo un segundo control y también dio positivo”, detalló. Tras la intervención de la jueza de Faltas, Marisa Bassano, se emitió una orden de inhabilitación para los choferes, que además deberán pagar una multa cercana a los $800.000. El plazo de la inhabilitación se definirá en los próximos días.

Los choferes de reemplazo también dieron positivo

Orieta Pérez, mamá de uno de los egresados, contó a ElDocetv que desde la empresa Flecha Bus, responsable del viaje, “no dieron ninguna explicación ni mencionaron los test positivos de los choferes”.

La compañía envió otra unidad con dos nuevos conductores, que también fueron sometidos a controles de alcoholemia antes de salir. Los resultados fueron los mismos: también dieron positivo.

Horas después del inconveniente, el micro fue autorizado para partir. (Foto: gentileza ElDocetv.)

De acuerdo con el medio cordobés, tanto los primeros conductores como los reemplazos dieron apenas por encima de cero en los controles iniciales, lo que igualmente impidió que tomaran el volante.

Según relató Orieta Pérez, mamá de uno de los egresados, los controles se realizaron con equipos de la Municipalidad de Oliva. “A los dos choferes que nos mandaron les dio positivo también”, contó la mujer, y detalló que la jueza de Faltas pidió la intervención de la Policía Caminera para repetir los controles con otros dispositivos.

Para despejar dudas sobre el funcionamiento de los aparatos, le hicieron el test al director del colegio, que además es papá de uno de los chicos y no consume alcohol. El resultado fue cero, lo que confirmó que los equipos funcionaban correctamente. “Evidentemente, los equipos funcionan”, sostuvo Pérez.

Después de varias horas de incertidumbre, la Policía Caminera sometió a los choferes de reemplazo a un nuevo test de alcoholemia. Esta vez, los resultados dieron negativo y finalmente los estudiantes pudieron subirse al micro y salir rumbo a Bariloche.