Lun. Abr 6th, 2026

UN TERREMOTO DE MAGNITUD 7,4 SACUDIÓ INDONESIA Y HUBO ALERTA DE TSUNAMI

por Redaccion J 2 días atrás

Se reportó al menos un muerto. Hubo evacuaciones, derrumbes en edificios y se registraron pequeñas olas.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Indonesia y hubo alerta de tsunami

Un terremoto de 7,4 grados de magnitud en Indonesia causó al menos un muerto, provocó derrumbes daños en algunos edificios y generó pequeñas olas de tsunami luego de que se activada el alerta sobre el Pacífico.

El movimiento telúrico se registró en la madrugada de este jueves en el norte del mar de Molucas, con el epicentro a unos 120 kilómetros frente a la isla indonesia de Ternate, una zona de alta actividad sísmica

Tras el sismo, se produjo una réplica de magnitud 5,5 en Bitung, en la provincia de Sulawesi del Norte, según informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

El terremoto se sintió con fuerza en Manado, capital de la provincia de North Sulawesi, donde una persona murió tras quedar atrapada debajo de los escombros por el derrumbe de un edificio, según informaron las autoridades locales.

Imágenes tomadas en las ciudades afectadas por el terremoto daban cuenta del impacto del movimiento en las estructuras. Equipos de rescate trabajaban para asistir a los damnificados tras el colapso de algunas viviendas y daños estructurales provocados por el sismo.

Un periodista de la AFP en Manado, en la isla Sulawesi, contó que el temblor despertó a muchas personas: «Me desperté inmediatamente y salí de mi casa. Había gente saliendo de las casas. Hay una escuela cerca y los estudiantes salieron corriendo», relató.

Se activó el alerta de tsunami tras el terremoto en Indonesia

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (PTWC), con sede en Hawái, emitió un alerta sobre posibles olas peligrosas «en un radio de 1.000 km del epicentro», a lo largo de las costas de Indonesia, Malasia y Filipinas. El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos también emitió un aviso señalado una “amenaza potencial” en la zona, con previsión de olas de entre 0,3 y un metro en sectores costeros.

Media hora después del potente terremoto, se registraron olas de 30 centímetros en la provincia norteña de Molucas Septentrionales, indicó la agencia geológica de Indonesia.

Finalmente, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico levantó el alerta unas dos horas después del terremoto tras afirmar que ya no se registraba amenaza de tsunami.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com