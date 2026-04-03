Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Indonesia y hubo alerta de tsunami

Un terremoto de 7,4 grados de magnitud en Indonesia causó al menos un muerto, provocó derrumbes daños en algunos edificios y generó pequeñas olas de tsunami luego de que se activada el alerta sobre el Pacífico.

El movimiento telúrico se registró en la madrugada de este jueves en el norte del mar de Molucas, con el epicentro a unos 120 kilómetros frente a la isla indonesia de Ternate, una zona de alta actividad sísmica

Tras el sismo, se produjo una réplica de magnitud 5,5 en Bitung, en la provincia de Sulawesi del Norte, según informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

Manado, capital de la provincia de North Sulawesi, donde una persona murió tras quedar atrapada debajo de los escombros por el derrumbe de un edificio, según informaron las autoridades locales. El terremoto se sintió con fuerza en, capital de la provincia de North Sulawesi, donde, según informaron las autoridades locales.

Imágenes tomadas en las ciudades afectadas por el terremoto daban cuenta del impacto del movimiento en las estructuras. Equipos de rescate trabajaban para asistir a los damnificados tras el colapso de algunas viviendas y daños estructurales provocados por el sismo.