UN TERREMOTO DE MAGNITUD 7,4 SACUDIÓ INDONESIA Y HUBO ALERTA DE TSUNAMI
Se reportó al menos un muerto. Hubo evacuaciones, derrumbes en edificios y se registraron pequeñas olas.
Se activó el alerta de tsunami tras el terremoto en Indonesia
El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (PTWC), con sede en Hawái, emitió un alerta sobre posibles olas peligrosas «en un radio de 1.000 km del epicentro», a lo largo de las costas de Indonesia, Malasia y Filipinas. El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos también emitió un aviso señalado una “amenaza potencial” en la zona, con previsión de olas de entre 0,3 y un metro en sectores costeros.
Media hora después del potente terremoto, se registraron olas de 30 centímetros en la provincia norteña de Molucas Septentrionales, indicó la agencia geológica de Indonesia.
Finalmente, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico levantó el alerta unas dos horas después del terremoto tras afirmar que ya no se registraba amenaza de tsunami.