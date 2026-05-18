DENUNCIAN REITERADOS ACTOS DE VANDALISMO EN ESPACIOS PÚBLICOS

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa apostando al crecimiento y mejoramiento de los espacios públicos, llevando adelante importantes intervenciones en sectores recreativos y deportivos de la ciudad, con el objetivo de brindar lugares adecuados para el encuentro, el deporte y la recreación de toda la comunidad.

Sin embargo, nuevamente nos encontramos con hechos de vandalismo protagonizados por personas malintencionadas que dañan reiteradamente el alambrado perimetral del «Polideportivo Municipal» para ingresar de manera clandestina, provocando importantes perjuicios y daños en bienes que pertenecen a todos los vecinos.

Desde el municipio se repudia enérgicamente este accionar irresponsable e inescrupuloso que atenta contra el patrimonio público y perjudica el esfuerzo y la inversión que se realiza para mejorar estos espacios.

Asimismo, se solicita a la comunidad colaborar denunciando este tipo de hechos vandálicos, ya que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida entre todos.

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