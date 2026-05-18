QUITILIPI, DETUVIERON A UN JOVEN ACUSADO DE UN ROBO Y AGREDIR A POLICÍAS DURANTE SU DEMORA

Un joven de 24 años fue detenido este domingo por la tarde en Quitilipi, acusado de estar vinculado a un robo ocurrido días atrás y de agredir al personal policial al momento de su demora.

El procedimiento se realizó cerca de las 16:30, cuando efectivos del servicio externo y personal de guardia realizaban recorridas e investigaciones en la jurisdicción. En ese contexto, observaron al sospechoso circular por la vía pública e intentaron identificarlo.

El hombre se dio a la fuga a pie y ofreció una fuerte resistencia, lanzó golpes de puño y patadas contra los uniformados mientras intentaba ingresar a su domicilio. Finalmente fue reducido y trasladado hacia la unidad policial, previo paso por el hospital local.

Durante el operativo, familiares del detenido habrían intentado impedir el procedimiento, mostrándose hostiles ante el accionar policial.

La investigación iniciada, indica que el joven habría sido identificado como presunto autor de un robo ocurrido entre el 14 y el 16 de mayo, donde sustrajeron varios elementos desde el interior de una vivienda tras violentar una puerta de acceso. Entre los objetos denunciados figuran una puerta de madera, una reja de hierro, una ventana doble, portalámparas y un inodoro.

Por disposición de la fiscalía en turno, el detenido fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesto Robo” y permanecerá alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias

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