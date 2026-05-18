SE REALIZÓ EL PRIMER SORTEO DEL PROGRAMA +RAÍZ: 50 FAMILIAS PODRÁN ACCEDER A SU VIVIENDA PROPIA

La iniciativa del Gobierno provincial, gestionada por Fiduciaria del Norte S.A., impulsa la construcción de viviendas mediante un modelo de inversión público-privada.

Este lunes, el presidente de Fiduciaria del Norte S.A., Gerardo Santos Oliveira, junto a la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño y al presidente del Instituto de Vivienda, Fernando Berecoechea, acompañaron el primer sorteo del programa +Raíz, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la vivienda propia a familias chaqueñas mediante financiamiento y articulación público-privada. En esta primera etapa, 50 beneficiarios resultaron preadjudicados y podrán avanzar hacia el cumplimiento del sueño de la casa propia.

Durante la actividad, Santos Oliveira, junto a la vicepresidente de Fiduciaria, María Silvia Barreto, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar soluciones habitacionales concretas. “Estamos demostrando que sí se puede trabajar juntos y hacer las cosas de manera diferente”, sostuvo.

El programa +Raíz, impulsado por el Gobierno del Chaco y administrado por Fiduciaria del Norte S.A., está destinado a familias de clase media que cuentan con capacidad de pago, pero que no logran acceder ni a programas de vivienda social ni a créditos hipotecarios tradicionales.

La iniciativa busca reducir el déficit habitacional y brindar nuevas oportunidades de crecimiento a las familias chaqueñas, a través de asistencia financiera destinada a fiduciantes y beneficiarios de fideicomisos inmobiliarios administrados por Fiduciaria del Norte, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a una unidad funcional.

Por su parte, Meiriño remarcó el impacto del programa para las familias adjudicadas. “Hoy, 50 personas preadjudicadas tendrán la posibilidad de cumplir su sueño gracias a la inversión público-privada. Creemos que el Estado debe seguir trabajando para que más familias chaqueñas puedan acceder a una vivienda”, expresó.

Asimismo, señaló que este tipo de operatorias están pensadas para afrontar una cuota accesible y avanzar hacia la vivienda propia.

*PROGRAMAS PARA ATENDER EL DÉFICIT HABITACIONAL*

A su turno, Berecoechea explicó que el objetivo es atender el déficit habitacional, articulando acciones entre desarrolladores inmobiliarios y las familias beneficiarias. “Desde el Instituto de Vivienda seguimos trabajando en distintas líneas para cada sector social, avanzando con las operatorias de viviendas del Instituto y otros programas destinados a los sectores más vulnerables, como el programa Ñachec”, indicó.

En esa línea, destacó la continuidad de obras pertenecientes a programas federales que estaban paralizadas y el impulso de nuevos desarrollos habitacionales, como los edificios de avenida Piacentini y los programas en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Finalmente, el titular del Ipduv volvió a remarcar la importancia del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado. “Como bien dice el gobernador Leandro Zdero, necesitamos estar siempre espalda con espalda: una crisis se atraviesa con mayor facilidad cuando estamos juntos”, concluyó.

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