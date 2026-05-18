MACHAGAI: VOLVIÓ A SU CASA Y NOTÓ QUE LE HABÍAN ROBADO: LA POLICÍA DETUVO AL SOSPECHOSO

Los elementos fueron devueltos a su dueña.

Este 15 de mayo, una ciudadana de 60 años denunció el robo de varias pertenencias desde su casa en el barrio Belgrano de Machagai. Los agentes de la Comisaría local se pusieron a investigar el hecho e identificaron rápidamente al sospechoso, quien fue detenido esta tarde después de varios operativos discretos. Aparentemente, el implicado intentaba vender lo sustraído en el barrio.

La denunciante especificó el robo de un televisor, un secarropa, un horno eléctrico, un microondas, un ventilador y una garrafa, elementos que estaban en su casa y que los sacaron tras ingresar a la misma por la fuerza. Rápidamente, tras las investigaciones preliminares, los efectivos descubrieron que el sospechoso habría intentado vender los electrodomésticos en el mismo barrio.

Así fueron hasta el lugar y lograron verlo, pero este se apresuró, abandonó un televisor y un secarropa en la calle y logró escapar de la policía. Inmediatamente, los agentes incautaron los electrodomésticos y montaron operativos más intensivos en la zona hasta lograr la detención del sospechoso.

Ese lunes, ya entrada la tarde, los efectivos pudieron detener al ciudadano de 27 años bajo la causa de “supuesto robo” y recuperar al mismo tiempo el microondas sustraído. Finalmente, todo fue devuelto a su denunciante y el detenido quedó alojado en la Comisaría

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