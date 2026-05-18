Mar. May 19th, 2026

FUERTE OPERATIVO DE REMOCIÓN DE RAMAS DE PODA EN LA CIUDAD

por Redaccion J 2 horas atrás

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Ambiente, continúa llevando adelante un importante operativo de recolección y remoción de ramas de poda en el casco céntrico y distintos barrios de la ciudad.

🚜Personal municipal trabaja intensamente con maquinaria y camiones para mantener la limpieza, el orden y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

👉Desde el municipio informaron que estas tareas continuarán en otros sectores, priorizando las zonas con mayor acumulación de restos verdes.

 

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com