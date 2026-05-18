FUERTE OPERATIVO DE REMOCIÓN DE RAMAS DE PODA EN LA CIUDAD

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Ambiente, continúa llevando adelante un importante operativo de recolección y remoción de ramas de poda en el casco céntrico y distintos barrios de la ciudad.

🚜Personal municipal trabaja intensamente con maquinaria y camiones para mantener la limpieza, el orden y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

👉Desde el municipio informaron que estas tareas continuarán en otros sectores, priorizando las zonas con mayor acumulación de restos verdes.

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