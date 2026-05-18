CON OPERATIVO DE SALUD Y ANUNCIOS DE OBRAS, ZDERO LLEVÓ RESPUESTAS HISTÓRICAS A VILLA ÁNGELA

Pavimento para el barrio CGT, avance de obras en el Hospital Salvador Mazza, licitación de la Ruta Nac 89 y terminación de la pavimentación de la Ruta Prov. 13, entre los anuncios del Gobernador Zdero, en Villa Ángela.

Este lunes, el mandatario provincial, encabezó una intensa agenda de actividades en Villa Ángela, donde supervisó el operativo de la Red Estratégica de Salud en el Hospital “Salvador Mazza”, verificó la ampliación y refuncionalización del nosocomio, recorrió instituciones deportivas y anunció nuevas obras de pavimento y avances claves para la futura licitación de la Ruta Provincial 13.

En el Hospital “Salvador Mazza”, el mandatario destacó el avance de una obra que forma parte del Plan sanitario provincial y que contempla la modernización integral del lugar. “Es una obra importante que responde a un Plan Estratégico en materia de salud. Esta es la primera etapa y queremos concluirla para febrero. Estamos avanzando en un hospital de alta complejidad, con una guardia totalmente nueva, laboratorios y equipamiento de última tecnología”, expresó.

Zdero remarcó además el proceso de modernización del sistema sanitario, señalando que actualmente el hospital cuenta con un sistema digitalizado para el manejo de medicamentos e insumos, permitiendo una mayor eficiencia en la distribución y articulación entre las distintas zonas sanitarias.

En paralelo, valoró el trabajo que se viene desarrollando a través de la Red Estratégica de Salud, con operativos integrales en diferentes puntos de la provincia. “Venimos reforzando el trabajo permanente que se realiza en los hospitales. Se hacen controles en ginecología, cardiología, pediatría, controles para embarazadas y estudios generales. Aquí vamos a superar las 200 ecografías realizadas, lo que demuestra el alcance y la importancia de estos operativos”, indicó.

El gobernador explicó además que el Hospital “Salvador Mazza” avanzará en cinco etapas de construcción y modernización, con el objetivo de convertirlo en un centro sanitario de máxima complejidad para toda la región sudoeste. “No solamente se trata de crecer en categoría, sino también en calidad de atención, que es lo más importante para nosotros”, sostuvo.

Más tarde, el mandatario recorrió las obras y proyectos en el Club Unión Progresista y posteriormente visitó el barrio CGT, donde confirmó la ejecución total del pavimento para el sector, una demanda histórica de los vecinos.

“Es un barrio al que durante muchos años le prometieron el pavimento y nunca le cumplieron. Nosotros vamos a ejecutar el pavimento del barrio, y eso es una gran noticia para las familias que durante años vieron frustrado ese sueño”, afirmó. Luego, el gobernador pasó por el municipio local, y fue recibido por autoridades locales.

En otro de los anuncios destacados de la jornada, Zdero confirmó avances decisivos para la concreción de la Ruta 13. El mandatario informó que el Gobierno provincial ya obtuvo la autorización del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, para avanzar en el financiamiento de la obra. “El 10 de junio será una fecha trascendental porque la asamblea de Fonplata tratará el financiamiento del tramo 3 y 4 de la Ruta 13. Esto es fundamental para el desarrollo económico y productivo de toda la región”, explicó.

Asimismo, adelantó que, de luego de aprobarse el financiamiento, la Provincia podría llamar a licitación antes de fin de año. “La Ruta 13 significa desarrollo, conectividad y crecimiento para todo el sudoeste provincial”, remarcó.

Por último, el gobernador se refirió al contexto político y aseguró que continuará trabajando “con diálogo y respeto institucional”, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir recorriendo el territorio provincial para atender las demandas de la comunidad y acompañar el crecimiento de clubes, hospitales y obras estratégicas.

Por último se refirió a la licitación de la Ruta Nacional 89, “una obra muy esperada y anhelada para toda la región del sudoeste”.

Acompañaron al Gobernador en estas actividades en Villa Ángela, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; la Dra Mariela Mercadin, subsecretaria de Articulación Sanitaria; el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; el coordinador de RES, Gerardo Delgado; la presidente de IPRODICH, Ana Mitoire y la vicepresidente, Mónica Morales; los diputados provinciales: Susana Maggio y Joaquín García; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, concejales locales, demás autoridades provinciales y vecinos de la zona.

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