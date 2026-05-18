ENTREGA DE ESCARAPELAS EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS DE MAYO

En el marco de las celebraciones por las festividades de Mayo y con motivo de celebrarse hoy el Día de la «Escarapela», la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo de la municipalidad de Juan José Castelli lleva adelante la entrega de escarapelas en todas las dependencias municipales.

👉La actividad se desarrolla además en vísperas del 25 de Mayo, una de las fechas patrias más significativas y profundas para el sentimiento de todos los argentinos, donde se conmemora la Revolución de Mayo, hecho histórico que marcó el camino hacia la libertad y la construcción de nuestra Nación.

📌Esta iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo, a cargo de Walter Benítez, busca fortalecer el espíritu patriótico, revalorizar nuestros símbolos nacionales y mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad como pueblo argentino.

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