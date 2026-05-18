RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE QUE TENÍA PEDIDO DE CAPTURA ACTIVO DESDE MARZO

Intervino el personal de la Division Patrulla Preventiva.

En el marco de los operativos continuos de control motovehicular e identificación de personas, efectivos del Servicio Externo de la División Patrulla Preventiva lograron detener este lunes a un ciudadano de 37 años sobre el que pesaba una orden de detención vigente.

El Procedimiento

La intervención tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas en la intersección de la Calle Monteagudo y la Avenida Paraguay, jurisdicción de la Comisaría Octava.

Allí, los agentes interceptaron a un hombre identificado como un hombre de 37 años. Al ingresar sus datos filiatorios en el sistema informático unificado, el dispositivo arrojó una alerta roja.

De acuerdo con el Sistema Si.Ge.Bi., el demorado era requerido por la justicia desde el 31 de marzo de 2026

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