BÚSQUEDA DE PERSONAS: VARIAS UNIDADES ABOCADAS A DAR CON EL PARADERO DE AXEL GONZALEZ

El joven está desaparecido desde ayer, cuando se retiró de su finca del barrio Takay de Puerto Tirol, con destino a la casa de su novia en la barriada de Puerto Vicentin, a donde no se hizo presente.

Ante ello, desde la Dirección General de Seguridad Metropolitana se activó Protocolo de Búsqueda de Personas, dando intervención a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviada, como así también se comisión personal de servicio externo de esta dirección a los fines investigativos hasta el Barrio Anunciación a fin de dialogar con vecinos de la zona y constatar si existen cámaras de seguridad.

En este contexto, el personal del Departamento Canes; Rural, Departamento Bomberos, División Búsqueda de Personas, División Caballería, entre otros, realizan rastrillajes por la zona, como distintos barrio de la localidad de Fontana.

El joven González Axel Alejandro de 21 años, tienen como características físicas: tez blanca, contextura delgada, 1,70 metros de estatura aproximada., cabello negro con rulos a los costados (corto abajo y alto arriba). Las señas particulares: tatuaje en el brazo derecho con el nombre «Lautaro» y una tobillera tejida de color rosado/morado. Fue visto por última vez, con vestimenta: pantalón de buzo tipo acetato de color negro, medias del club Boca Juniors, ojotas de color blanco y una campera inflable de color negro.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse al servicio de emergencias 911, o en su defecto a la Comisaría Puerto Tirol al número 3624492007.

Relacionado