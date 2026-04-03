FONTANA ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO TERMINÓ CON UNA MUJER APREHENDIDA

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana realizaron un allanamiento en el barrio Aipo de Fontana, donde secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Durante la diligencia se incautaron 17 envoltorios tipo “bochitas” con cocaína, con un peso total de 1,4 gramos, además de una balanza digital, un teléfono celular, un cuchillo con restos de sustancia y recortes de polietileno, junto a $630.800 en efectivo.

En el lugar fue aprehendida una mujer de 21 años, señalada como principal investigada en la causa.

El procedimiento se realizó con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 y la Fiscalía Antidrogas N° 1.

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