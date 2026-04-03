PATRICIA BULLRICH SE REUNIÓ CON AGOSTINA PÁEZ, LA ABOGADA QUE VOLVIÓ DE BRASIL: «¡TRES MESES!»
En lo que parece haber sido un distendido encuentro en una cafetería, la jefa de bloque de senadores libertarios dialogó con la joven acusada de racismo.
Tras abonar la fianza en Brasil por el cargo de injuria racial y retornar a Argentina, la abogada Agostina Páez se reunió en la tarde de este Jueves Santo con Patricia Bullrich, actual titular de la bancada de senadores de La Libertad Avanza.
A través de un video en la plataforma X, Bullrich compartió el abrazo con la profesional y manifestó su satisfacción por su regreso. “¡Vamos, qué alegría!”, exclamó la legisladora al recibir con un abrazo a Páez, quien acudió junto a su progenitor, Mariano Páez, y el abogado Sebastián Robles.
Durante un encuentro en una cafetería de Buenos Aires, analizaron el panorama legal de la joven de 29 años. En ese contexto, Bullrich le aseguró: “Estoy muy contenta de que estés acá”. También valoró la gestión diplomática local al señalar que el Consulado “se portó muy bien” y remarcó la duración de la detención: “¡Tres meses!”.
Ante esto, la joven oriunda de Santiago del Estero aclaró: “No, no, a mí se me frenaron los días por tres meses”.
Para finalizar, la referente libertaria le brindó palabras de apoyo a Páez: “Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida. Con todo, con fuerza”.
El llanto de Agostina Páez tras volver al país: «Me he sentido muy desamparada»
Entrada la noche de este miércoles, Agostina Páez -la abogada que fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas- llegó al país en un vuelo que aterrizó en Aeroparque. Abordada por la prensa, la joven comenzó diciendo: «Me he sentido muy desamparada, he estado muy triste, le he pasado mal. La verdad que han sido meses muy duros para mí y todavía no puedo creer que estoy aquí».
Y añadió, con alivio: «No estaba tranquila en ningún momento porque hasta el último minuto no sabía si algo iba a pasar, si algo se iba a revocar, si algo iba a volver atrás y no iba a poder volver a Argentina, pero por suerte estoy aquí».
Tras arribar a la Argentina, la letrada aseguró sentir «mucha emoción» por volver a su país, especialmente por su «seguridad». En torno a si hará trabajo comunitario luego de los gestos racistas, respondió: «Por ahora eso no está resuelto, pero yo por mi parte sí voy a hacerlo voluntariamente».
«Me cae bien la gente de Brasil, pero he tenido una situación fea. No significa que ellos sean malos. Sé que pasan muchas cosas malas en Brasil. A los argentinos sí nos tratan mal, eso sí es cierto. Pero bueno, hay que tener cuidado, yo he reaccionado mal», reconoció.
En relación a quienes la acusaron, dijo: «Yo les he pedido perdón a todos, a pesar de que los que estaban adentro del barrio, hay un montón de denuncias falsas, igual les he pedido perdón. Y una de las personas que acepta mis disculpas es quien después dice que está pagando esa fianza y va a quedar impune. Y no es así».
Seguidamente, aseguró sentir «terror» de ir a prisión en el país vecino: «Imagínense que tenía una condena de 15 años. Pedían que se me condene por 15 años. Tenía terror. Y no solo era el terror de ir a la cárcel, sino el terror de salir a la calle», afirmó, aclarando también que la condena era «social».