GENERAL SAN MARTÍN | RECUPERARON PARLANTE ROBADO DE UN SALÓN COMUNITARIO

Efectivos de la Comisaría de General San Martín recuperaron un parlante que había sido sustraído del Salón Comunitario ubicado en el barrio 25 de Mayo.

La denuncia fue realizada por un hombre de 30 años, encargado del lugar, quien informó que personas desconocidas ingresaron al edificio tras violentar una puerta trasera y sustrajeron varios elementos de sonido y electricidad.

A partir de tareas investigativas, el personal policial obtuvo información sobre un sujeto que habría ingresado a una zona boscosa cercana al acceso sur por Ruta Provincial N° 90 transportando un objeto de gran tamaño.

Al constituirse en el lugar, los efectivos lograron divisar al sospechoso, quien al advertir la presencia policial arrojó un parlante potenciado de 15 pulgadas y se dio a la fuga entre la vegetación, perdiéndose de vista.

El elemento fue secuestrado y posteriormente entregado a su propietario, mientras continúan las tareas investigativas para recuperar los demás objetos sustraídos y lograr la identificación y aprehensión del presunto autor.

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