MOTOCICLISTA RESULTÓ HERIDO TRAS CHOCAR CONTRA EL CANTERO CENTRAL EN RUTA 11

Un motociclista de 50 años sufrió lesiones en la cabeza y el rostro durante un accidente de tránsito ocurrido hoy sobre Ruta Nacional N° 11, frente al Autódromo.

El hecho se registró alrededor de las 6:30, cuando el conductor circulaba en una motocicleta Zanella ZB y, según su relato, debió maniobrar de manera repentina para esquivar un automóvil.



A raíz de la maniobra, perdió el control del rodado e impactó contra el cantero central de la calzada. El otro vehículo continuó su marcha hacia el acceso norte y no pudo ser identificado.

Tras el siniestro, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al motociclista al Hospital “Julio C. Perrando”, donde fue examinado por personal médico. El diagnóstico indicó traumatismo encéfalo craneano (TEC) y una herida cortante en la región frontal.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 13° Metropolitana y se aguardaba la labor de Criminalística para determinar mayores detalles del hecho.

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