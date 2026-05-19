SEMANA DEL PARTO RESPETADO: ACTIVIDADES Y CHARLAS EN EL PERRANDO PARA PROMOVER LOS DERECHOS DURANTE EL NACIMIENTO

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, el Hospital Perrando de Resistencia llevará adelante una serie de actividades destinadas a embarazadas, familias y personal de salud para promover los derechos vinculados al embarazo, el parto y el nacimiento.

Las propuestas se desarrollarán hasta el lunes 25 de mayo y son organizadas por el programa Preparación Integral para la Maternidad (PIM), junto a los servicios de Enfermería y Obstetricia de la maternidad.

La iniciativa se realiza bajo el lema «El respeto al parto comienza con tu poder de elegir», una consigna que pone el foco en el derecho de las personas gestantes a recibir información clara, participar en las decisiones médicas y atravesar el nacimiento en condiciones de dignidad y respeto.

En Argentina, estos derechos están contemplados en la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado o Parto Respetado, sancionada en 2004. La norma garantiza, entre otros puntos, el derecho a recibir un trato respetuoso, estar acompañada durante el trabajo de parto, conocer las intervenciones médicas que se realizan y evitar prácticas invasivas innecesarias.

Además, la legislación reconoce derechos del recién nacido, como el contacto inmediato con la madre y la permanencia conjunta salvo razones médicas justificadas. La ley también se vincula con la prevención de la violencia obstétrica, incorporada en el país dentro de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Cronograma de actividades

Las actividades previstas en el Hospital Perrando incluyen charlas informativas, espacios de formación y encuentros destinados a fortalecer el acompañamiento durante el embarazo, parto y puerperio.

Martes 19 de mayo

9:00: charla «Formas de parir: Ley del Parto Respetado Nº 25.929», a cargo de la residencia de Obstetricia, en el Consultorio PIM.

14:30: charla «Cesárea respetada», disertada por el doctor Martín Sánchez, especialista en Tocoginecología y Obstetricia, en el Consultorio PIM.

Miércoles 20 de mayo

9:00: charla «Lactancia materna: beneficios», a cargo de la doctora Karen Martel, pediatra neonatóloga, en el Consultorio PIM.

10:30: charla «Lactancia materna», organizada por el servicio de Enfermería y el Banco de Leche, con participación de la doctora Karen Martel y el licenciado Ramón Lezcano, en Pastilla 1.

11:30: charla sobre cuidados en infecciones respiratorias agudas, prevención de infecciones respiratorias, RCP en recién nacidos y primeros auxilios, a cargo de la Red de Enfermeras por la Prevención, en Pastilla 1.

14:30: charla «Métodos no farmacológicos para el dolor durante el trabajo de parto», brindada por la residencia de Obstetricia, en el Consultorio PIM.

Jueves 21 de mayo

8:30: charla a cargo del área de Salud Mental Perinatal de la Dirección Materno Infantil, en el Consultorio PIM.

10:00: agasajo y entrega de presentes a madres internadas, organizado por Enfermería y mucamos del sector de Parto y Centro Obstétrico.

14:30: charla «Lactancia materna», a cargo de Yamila Stechina, puericultora especialista en lactancia neonatal, en el Consultorio PIM.

Viernes 22 de mayo