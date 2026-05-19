PAMI REFUERZA CONTROLES DIGITALE: QUE DEBEN HACER LOS JUBILADOS PARA EVITAR RESTRICCIONES

PAMI reforzó durante mayo los controles de seguridad sobre las cuentas digitales de jubilados y pensionados afiliados. La medida apunta a fortalecer la validación de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI y evitar estafas virtuales, accesos indebidos y maniobras fraudulentas que utilizan el nombre de la obra social.

Desde el organismo informaron que los usuarios que no tengan correctamente actualizados y validados sus datos personales podrían encontrar limitaciones temporales al momento de realizar distintos trámites online.

El nuevo esquema de seguridad exige que los usuarios mantengan actualizada la información vinculada a sus cuentas digitales. Entre los principales requisitos aparecen:

Tener una cuenta activa en Mi PAMI.

Validar el correo electrónico registrado.

Informar un número de celular actualizado.

Confirmar que los datos personales coincidan con los registrados en el sistema.

Utilizar una contraseña segura.

Según explicaron desde PAMI, muchas gestiones de recuperación de cuentas y validación de identidad ahora se realizan a través del correo electrónico o del teléfono celular, por lo que contar con datos vigentes resulta fundamental para evitar inconvenientes.

Qué trámites pueden verse afectados

Las restricciones impactarían principalmente en las gestiones digitales vinculadas a:

Recetas electrónicas.

Órdenes médicas.

Turnos.

Consultas administrativas.

Acceso a la credencial digital.

Además, el sistema puede solicitar verificaciones adicionales si detecta accesos sospechosos o inconsistencias en la información cargada por el afiliado.

Las recomendaciones de PAMI para evitar estafas virtuales

La obra social también reiteró una serie de medidas de seguridad para proteger las cuentas de los afiliados frente a intentos de fraude.

Entre las principales recomendaciones figuran:

No compartir claves ni códigos de verificación.

Evitar ingresar datos personales desde enlaces enviados por WhatsApp o SMS.

Utilizar únicamente la página oficial y la aplicación Mi PAMI.

No brindar contraseñas bancarias por teléfono.

Desde el organismo aclararon que nunca solicitan claves completas ni datos sensibles mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

Qué puede pasar si los datos no están actualizados

PAMI advirtió que la falta de actualización de datos puede derivar en distintos problemas para operar de manera digital.

Entre las posibles dificultades aparecen:

Bloqueos preventivos de la cuenta.

Problemas para recuperar el acceso.

Dificultades para validar identidad.

Restricciones temporales en trámites online.

De todos modos, la obra social aclaró que estas medidas no implican la pérdida de prestaciones médicas ni la suspensión de la cobertura, ya que los afiliados pueden continuar realizando trámites de manera presencial.