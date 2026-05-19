LOS SALARIOS VOLVIERON A PERDER CONTRA LA INFLACION EN MARZO

En lo que va de la gestión de Javier Milei, los salarios estatales acumulan una pérdida real del 17,03%, aunque recortaron parte de esa baja en marzo. En el caso de los privados, la caída es del 4,8%, explicada principalmente por el deterioro registrado en los últimos siete meses.

Así, más allá de mejoras puntuales en algunos segmentos, los datos consolidan una tendencia de fondo, los ingresos formales continúan corriendo por detrás de la inflación, con impacto directo en el poder de compra de los trabajadores.