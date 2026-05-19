LOS SALARIOS VOLVIERON A PERDER CONTRA LA INFLACION EN MARZO
Los salarios volvieron a perder contra la inflación en marzo y acumulan siete meses de caída
El deterioro del poder adquisitivo persiste, con una baja más marcada en el sector privado y un retroceso sostenido en lo que va del gobierno.
Los salarios registrados, tanto del sector público como del privado, volvieron a perder frente a la inflación en marzo y, con este resultado, se acumulan siete meses consecutivos de deterioro del poder adquisitivo.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempeño del mes estuvo impulsado por los sueldos estatales, que crecieron 5%. Dentro de ese segmento, los salarios del ámbito nacional avanzaron 5,8%, mientras que los provinciales lo hicieron 4,7%.
En términos reales, el ingreso público logró una mejora del 1,61% en marzo, aunque mantiene una caída acumulada del 4,39% en los últimos siete meses.
En contraste, los salarios del sector privado registrado subieron apenas 2,1%, lo que implicó una pérdida real del 1,28% en el mes. En la comparación acumulada, el deterioro llega al 4,8% en el mismo período.
El retroceso del poder adquisitivo se da en un contexto de aceleración inflacionaria y refleja una dinámica desigual entre sectores, con el empleo público amortiguando parcialmente la caída que afecta con mayor fuerza a los ingresos privados.
En lo que va de la gestión de Javier Milei, los salarios estatales acumulan una pérdida real del 17,03%, aunque recortaron parte de esa baja en marzo. En el caso de los privados, la caída es del 4,8%, explicada principalmente por el deterioro registrado en los últimos siete meses.
Así, más allá de mejoras puntuales en algunos segmentos, los datos consolidan una tendencia de fondo, los ingresos formales continúan corriendo por detrás de la inflación, con impacto directo en el poder de compra de los trabajadores.