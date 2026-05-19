Mar. May 19th, 2026

UN AUTOMÓVIL VOLCÓ TRAS UN DESPISTE EN LA MADRUGADA

por Redaccion J 4 horas atrás

Un automovilista protagonizó un vuelco esta madrugada, luego de perder el control de su vehículo mientras circulaba por la zona de calles Alice Le Saige y Lonardi.


El hecho ocurrió cerca de las 5:40. Al arribar al lugar, efectivos policiales de la Comisaría Octava, constataron que un automóvil Toyota Corolla había terminado volcado sobre la calzada.
Según manifestó el conductor, un hombre de 38 años, se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó el despiste y posterior vuelco del rodado.

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