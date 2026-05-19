BÚSQUEDA DE PERSONAS CASO AXEL GONZÁLEZ: CONTINÚAN LAS TAREAS DE BÚSQUEDA PARA DAR CON SU PARADERO

19-05-2026

En el marco de la causa por la supuesta desaparición de Axel Alejandro González, de 21 años, continúan las tareas investigativas y los peritajes tecnológicos orientados a reconstruir sus últimas horas y lograr su pronta localización.



La búsqueda se inició a partir de una denuncia radicada por la madre del joven ante la Dirección Zona Metropolitana. Fue visto por última vez el pasado 17 de mayo de 2026, en el barrio Tkay.

Axel González mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, tez morena, cabello negro ondulado y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo de acetato color negro, medias del Club Boca Juniors, ojotas blancas y una campera negra.

En las últimas horas, los equipos de investigación tomaron declaración testimonial a doce personas del entorno y de interés para la causa, con el objetivo de reunir información precisa que permita establecer su posible paradero.

Peritajes tecnológicos y geolocalización

En el marco de las medidas dispuestas, especialistas del Departamento Cibercrimen llevan adelante tareas de extracción y análisis minucioso de registros fílmicos provenientes de cámaras de seguridad ubicadas en un domicilio estratégico mencionado en las declaraciones testimoniales, todo ello con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14.

Del operativo participan distintas divisiones policiales y personal especializado, mientras continúan verificándose todas las informaciones y pistas que surjan en procura de dar con el joven.

Cualquier información sobre el paradero de Axel González puede ser comunicada a la unidad policial más cercana, a la Dirección Zona Metropolitana al 3624-460863 o al servicio de emergencias 911

Relacionado