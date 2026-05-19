QUINTA 89: EL MUNICIPIO AVANZA CON LA LIMPIEZA DE CANALES Y y CUNETAS

👉El Municipio continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema hídrico en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, las tareas se desarrollan en Quinta 89, donde personal municipal lleva adelante importantes intervenciones de cuneteo, limpieza de canales y trabajos de alcantarillado.



Estas acciones tienen como objetivo fortalecer el escurrimiento del agua y mejorar el drenaje en la zona, permitiendo una mejor circulación y evitando anegamientos ante las lluvias.

Desde el área de Servicios Públicos remarcaron que los trabajos continuarán en distintos puntos de la ciudad, priorizando los sectores más afectados y garantizando mejores condiciones para los vecinos.

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