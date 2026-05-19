LA PEOR NOTICIA: EL CLUB DE DIA «EL IMPENETRABLE» ANUNCIÓ EL CIERRE DEFINITIVO DE SUS SERVICIOS DE COMEDOR Y VIANDA A JUBILADOS
El Club de Día “El Impenetrable” anunció el cierre definitivo de su comedor y del servicio de viandas para jubilados, una medida que deja sin su plato de comida diario a decenas de adultos mayores de la ciudad. «Agradecemos de corazón a cada socio, voluntario y colaborador que formó parte de este camino compartido» expresaron en un mensaje de despedida.
El anuncio cayó como un golpe entre los beneficiarios. Hasta esta semana, el espacio dependiente del Centro de Jubilados Nacionales de Castelli recibía a jubilados que asistían cada día para almorzar o retirar su vianda. Para muchos, era la única comida caliente asegurada.
El cierre deriva en el peor final para un espacio que funcionaba como red de contención. Además de la comida, el Club de Día era un lugar de encuentro, charla y acompañamiento para adultos mayores.