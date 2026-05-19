LA PEOR NOTICIA: EL CLUB DE DIA «EL IMPENETRABLE» ANUNCIÓ EL CIERRE DEFINITIVO DE SUS SERVICIOS DE COMEDOR Y VIANDA A JUBILADOS

El Club de Día “El Impenetrable” anunció el cierre definitivo de su comedor y del servicio de viandas para jubilados, una medida que deja sin su plato de comida diario a decenas de adultos mayores de la ciudad. «Agradecemos de corazón a cada socio, voluntario y colaborador que formó parte de este camino compartido» expresaron en un mensaje de despedida.