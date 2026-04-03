CAMBIOS EN EL EX POTENCIAR TRABAJO: ORGANIZACIONES SOCIALES PROTESTARON EN TODO EL PAÍS
El programa, que otorgaba un pago mensual, fue reemplazado por un nuevo sistema de vouchers para capacitación laboral.
En este marco, organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y Territorios en Lucha se manifestaron en diferentes puntos del país con ollas populares y asambleas.
Potenciar Trabajo: los cambios a partir de abril 2026
El objetivo de la modificación en el plan Volver al Trabajo es facilitar la inserción en el mercado laboral de los sectores informales mediante herramientas de formación profesional.
Los beneficiarios tendrán la oportunidad de elegir entre una variada oferta de cursos de capacitación orientados a diferentes oficios y especialidades. El fin es que aumenten sus posibilidades de obtener un empleo formal en el mediano plazo.
Los beneficiarios deben consultar su estado en la plataforma de ANSES y asegurarse de que su información personal y bancaria esté correcta, para poder participar sin inconvenientes en el nuevo esquema de capacitación laboral.
- Transición a Vouchers: Se reemplaza el pago directo por un sistema de capacitación laboral con certificación, enfocado en la inserción en empleos formales del sector privado.
- Fin de pagos directos: Los $78.000 mensuales dejarán de abonarse, con el último pago programado para abril de 2026.
- Capacitación obligatoria: Los beneficiarios deben registrarse y asistir a cursos de oficios y talleres disponibles en el Portal Empleo, en convenio con empresas.
- Asistencia mínima: Se requiere un 70% de asistencia. Faltar o abandonar los cursos conllevará la pérdida automática del beneficio.
- Certificación oficial: Al completar los módulos, se entrega un certificado que facilita la incorporación al mercado laboral formal.
- Revisión de acompañamiento social: El programa también ajusta su asistencia social, apuntando a una estructura más orientada a la formación y empleo.
En tanto, unas 300 mil personas permanecerán bajo un esquema de asistencia social monetaria más permanente, destinado solo a quienes presenten mayores dificultades para insertarse laboralmente.