Cambios en el ex Potenciar Trabajo: organizaciones sociales protestaron en todo el país

El Gobierno dispuso una serie de cambios en el ex plan Potenciar Trabajo que otorgaba un pago mensual a trabajadores informales y el será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La medida fue rechazada por más de 60 organizaciones sociales que se manifestaron en contra.

, otorgaba una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales. En los últimos días, los beneficiarios fueron informados que la asistencia estatal tendrá un nuevo enfoque a partir de abril. En vez de cobrar dinero, recibirán vouchers educativos para priorizar la formación y capacitación laboral. El programa, ahora llamado Volver al Trabajo otorgaba unaa trabajadores informales. En los últimos días, los beneficiarios fueron informados que la asistencia estatal tendrá un nuevo enfoque a partir de abril. En vez de cobrar dinero,para priorizar la formación y capacitación laboral.

La modificación dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, entrará el vigencia el 9 de abril, por lo que el último pago será durante el mes siguiente. El plan alcanzaba a unas 900 mil personas.

En este marco, organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y Territorios en Lucha se manifestaron en diferentes puntos del país con ollas populares y asambleas.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo asambleas y concentraciones que tuvieron lugar en las estaciones de trenes de Constitución y Retiro, y ya se convocó a nuevas manifestaciones para el martes 7 de abril.