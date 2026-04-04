ACTO OFICIAL POR EL 2 DE ABRIL: “MALVINAS ES UNA CAUSA DE TODOS” EXPRESÓ ZDERO

El gobernador Leandro Zdero encabezó este jueves el acto central por el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, realizado en la localidad de Cote Lai, junto al intendente Anselmo Bordón, donde se rindió homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional con valentía y compromiso.

En el marco de la jornada conmemorativa, previo al acto oficial, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa en el ingreso a la localidad, como símbolo de homenaje y memoria permanente hacia los Excombatientes y Caídos en la Gesta de 1982. Durante la ceremonia, el Gobierno provincial también realizó la entrega de placas a veteranos y familiares de caídos en Malvinas, en reconocimiento a su entrega y al legado que representan para toda la sociedad.

ZDERO: “MALVINAS, UNA CAUSA QUE NOS ATRAVIESA Y NOS COMPROMETE”

Durante su discurso, el gobernador Zdero reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la causa Malvinas y convocó a reflexionar sobre su vigencia en el presente. “No se trata de un día más en el calendario, es un día que nos invita a detenernos, a recordar y, sobre todo, a entender”, expresó, y remarcó: “Después de 44 años, no alcanza con mirar hacia atrás: tenemos que levantar la cabeza y mirar hacia adelante”.

En ese sentido, planteó la necesidad de una reflexión profunda como sociedad: “Tenemos que preguntarnos con absoluta honestidad qué hacemos hoy con los que estuvieron dispuestos a darlo todo”.

El mandatario también sostuvo “Malvinas no es una causa sectorial. Es una causa nacional, es y seguirá siendo la causa que nos compromete a todos”, afirmó.

Asimismo, destacó el valor de quienes combatieron en 1982: “Hubo argentinos que no calcularon ni especularon, que enfrentaron condiciones imposibles y aun así sostuvieron la bandera. Lo que se puso en juego no fue solo un territorio, sino valores, una idea de patria”.

Para cerrar, Zdero subrayó: “Malvinas no es solo de los héroes, es de todos. No es solo de la historia, es del presente y del futuro. No venimos a repetir consignas, venimos a renovar el compromiso de no olvidar. Hay fechas que se recuerdan, pero hay causas que continúan. Y Malvinas es y seguirá siendo la causa de todos”.

BORDÓN: “ES UN DEBER RECORDAR Y HONRAR A QUIENES DEFENDIERON LA SOBERANÍA”

Por su parte, el intendente de Cote Lai, Anselmo Bordón, destacó el significado de la fecha y el valor de los excombatientes. “Es un día altamente significativo en el que rendimos homenaje a quienes con valentía y sacrificio defendieron nuestra soberanía. Aún estamos en proceso de comprender el profundo impacto que esa guerra dejó en los argentinos”, señaló.

Además, remarcó: “El mundo reconoció la valentía y el coraje argentino, y es un deber como sociedad tener muy claro lo que pasó en 1982, fortaleciendo la unidad y la solidaridad como pueblo”.

CALDERÓN: “HAY QUE SEGUIR MALVINIZANDO Y SOSTENER EL LEGADO”

En tanto, el presidente del Centro de Soldados Excombatientes del Chaco, Raúl Humberto Calderón, brindó un emotivo mensaje en el que recordó la experiencia de quienes estuvieron en el frente de batalla. “Para quienes estuvimos allí, hoy es un día muy fuerte. Fueron 74 días durísimos”, expresó.

En esa línea, llamó a las nuevas generaciones a sostener la memoria y el reclamo: “Nosotros somos pasajeros, pero el futuro está en quienes deben continuar con este legado. Es fundamental concientizar sobre por qué las islas nos pertenecen y por qué debemos seguir sosteniendo esta causa”.

Finalmente, concluyó: “Mi respeto a todos los soldados que lucharon por este país, especialmente a quienes dejaron su vida en Las Islas. Sigamos malvinizando, sigamos visibilizando esta causa”.

Acompañaron el acto central, la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; el ministro de Gobierno, Julio Ferro; el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam; el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; los diputados provinciales: Iván Gyoker, Maida With, Carlos Salom, Samuel Vargas, Carina Botteri; intendentes; el diputado nacional Guillermo Agüero; subsecretarios del gobierno provincial; autoridades municipales; de las fuerzas de Seguridad; instituciones educativas y vecinos de la zona.

Relacionado