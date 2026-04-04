REFACCIONES Y REEMPLAZOS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DE DEPÓSITOS

En el marco del plan de Recambio Tecnológico, Nuevo Banco del Chaco realizará obras de refacción y recambio de los cajeros de depósitos en Casa Central.

Desde el jueves 2 de abril hasta el lunes 6 de abril, los cajeros de depósito sobre la calle Güemes 102 no estarán disponibles para realizar operaciones y dejarán de funcionar por recambio e instalación de nuevos.

Asimismo, estarán disponibles los cajeros automáticos de la red de la zona: Sucursal 25 de mayo (Av. 25 de Mayo 1460), Sucursal 9 de Julio (Av. 9 de Julio 1535), centro de cajeros Resistencia (José Hernández 296), paseo de compras Libertad (Ruta Nicolás Avellaneda S/N), Cámara de Comercio de Resistencia (Juan Domingo Perón 111), Sucursal Fontana (Av. Alvear 4900), centro de cajeros Fontana (Moreno 4550) y Sucursal Barranqueras (Av. 9 de julio 4102).

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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