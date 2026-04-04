CASTELLI SECUESTRAN ARMAS Y LABRAN ACTAS POR INFRACCIONES DURANTE OPERATIVOS RURALES EN GENERAL GÜEMES

Los procedimientos fueron realizados por personal del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli, en el marco de operativos preventivos desarrollados en distintos parajes del departamento General Güemes.

Durante la tarde noche, se llevaron adelante diversos controles que derivaron en el secuestro de armas de fuego y la notificación de infracciones a tres ciudadanos por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal y a la Ley de Caza N° 1429-R.

El primer procedimiento tuvo lugar cerca de las 19:20 en el paraje San Antonio, en Miraflores, donde los efectivos interceptaron una camioneta y constataron que el conductor transportaba un arma de fuego tipo rifle calibre 22, sin marca ni numeración visible, junto a cartuchos. El involucrado fue notificado de la infracción en libertad.

Posteriormente, alrededor de las 20:35, en el paraje Costa Rica, los agentes demoraron la marcha de una motocicleta, cuyo conductor llevaba una escopeta calibre 16 con cartuchos. También en este caso se procedió al secuestro del arma y a la notificación correspondiente, continuando el ciudadano en libertad.

Finalmente, cerca de las 21:50, en el paraje La Cabgalle, interceptaron una camioneta en la que se trasladaban armas de fuego, cartuchos, un machete, linternas y piezas de caza ilegal. En este procedimiento se secuestraron una escopeta calibre 20, un rifle calibre 22 con mira telescópica, además de cuatro ejemplares sin vida de fauna silvestre. La carne decomisada fue incinerada en el lugar, con presencia de testigos.

Todos los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial para su resguardo, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Juan José Castelli y del organismo de control ambiental interviniente.

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