JUAN IGNACIO CÁCERES ASUMIÓ COMO VICEPRESIDENTE DEL INSSSEP

El contador público y docente universitario Juan Ignacio Cáceres fue designado como nuevo vicepresidente del Directorio del INSSSEP, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco, organismo encargado de administrar la obra social y el sistema previsional de los trabajadores estatales chaqueños.

Cáceres cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito público y académico. Es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde obtuvo el título de Contador Público, y además posee una diplomatura en gestión de organizaciones.

Antes de asumir la vicepresidencia del organismo, se desempeñó como Síndico Oficial del Directorio del INSSSEP, función desde la cual tuvo a cargo tareas vinculadas al control institucional, supervisión administrativa y seguimiento de la gestión del ente autárquico.

En el ámbito de la administración pública provincial, desarrolló experiencia en auditorías dentro del Tribunal de Cuentas del Chaco, fortaleciendo su perfil técnico en materia de control y fiscalización. Asimismo, formó parte de la gestión universitaria de la UNNE como coordinador general en la Secretaría General de Extensión.

Con su incorporación a la vicepresidencia del organismo, el Directorio del INSSSEP suma un perfil técnico con experiencia en gestión pública, auditoría y administración institucional, en una etapa orientada al fortalecimiento de los servicios y la modernización administrativa del instituto.

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