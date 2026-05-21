AMPLIO OPERATIVO EN FONTANA: INTENSIFICAN LA BÚSQUEDA DE ALEX GONZALEZ CON DESPLIEGUE POLICIAL Y MAQUINARIA PESADA

Diversas divisiones policiales y organismos provinciales trabajan en un amplio cuadrante de Fontana para intentar localizar a Alex cuyo paradero se desconoce. Las tareas incluyen rastrillajes, desmalezado y recorridas en zonas de difícil acceso.

Durante la mañana de este miércoles se puso en marcha un importante operativo de búsqueda en la ciudad de Fontana, en el marco del protocolo de actuación para personas desaparecidas.

El despliegue se desarrolla en el cuadrante comprendido por avenida Marconi, avenida Cacui, avenida 25 de Mayo y calle Tierra del Fuego, donde intervienen distintas áreas de la Policía del Chaco junto a organismos provinciales y municipales.

Del operativo participan efectivos de Policía Caminera, Seguridad Rural y Ambiental, Investigaciones, Inteligencia Criminal, Bomberos, División Canes y la División Búsqueda de Personas, además de personal de las comisarías Primera, Segunda y Tercera de Fontana.

Asimismo, colaboran trabajadores de Vialidad Provincial, la Municipalidad local y equipos de mantenimiento, quienes realizan tareas de desmalezado en sectores de represas y áreas de vegetación densa mediante el uso de maquinaria.

Las acciones son supervisadas por autoridades policiales de la zona metropolitana y continuarán hasta finalizar los rastrillajes previstos

Relacionado