22 DE MAYO “OPERATIVO DE DESCACHARRADO EN EL BARRIO 80 VIVIENDAS”

Este viernes 22 de mayo, a partir de las 7:30 horas, se llevará adelante un operativo integral de limpieza en el barrio 80 Viviendas de Juan José Castelli, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y prevenir la proliferación de enfermedades.

La jornada incluirá tareas de descacharrado, retiro de ramas y corte de pasto, acciones clave para eliminar posibles criaderos de mosquitos y mantener los espacios comunes en condiciones adecuadas.

Desde la organización del operativo invitaron a los vecinos a participar activamente, sacando a la vía pública todos aquellos elementos en desuso que deseen desechar, como chatarra, recipientes o restos de poda.

La iniciativa busca fomentar el compromiso comunitario y el trabajo conjunto entre los vecinos y las autoridades, promoviendo hábitos de limpieza y cuidado del entorno.

Este tipo de operativos se enmarca en las políticas de prevención sanitaria y mejora urbana, fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida en los distintos barrios de la ciudad.

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