MEJORAMIENTO URBANO: TAREAS DE ZANJEO, LIMPIEZA Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN GABRIEL

En Resistencia, las tareas se realizan de manera articulada con el Municipio e incluyen limpieza de zanjas, zanjeo y colocación de alcantarillas, con el objetivo de optimizar el drenaje urbano y brindar mejores condiciones de vida a las familias del barrio.

La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Gustavo De Martini, estuvieron en el Barrio San Gabriel de Resistencia, donde se avanza con trabajos de mejoramiento urbano y saneamiento hídrico.

Durante la recorrida, Meiriño destacó la importancia de mantener contacto directo con los vecinos para conocer sus necesidades y avanzar en soluciones concretas. “Es un barrio que estuvo olvidado durante mucho tiempo y que no tenía asistencia. Hoy estamos presentes para dar respuestas y acompañar a las familias”, expresó.

Asimismo, señaló que junto a organismos provinciales como Secheep y Sameep se trabaja en la regularización de los servicios básicos y adelantó que también se avanza en gestiones para otorgar títulos de propiedad a los vecinos del barrio.

Por su parte, De Martini remarcó que las intervenciones ejecutadas son fundamentales para mejorar la infraestructura barrial y prevenir inconvenientes ante las lluvias. “Se realizaron trabajos imprescindibles de drenaje urbano, que incluyen zanjeo y alcantarillas, y próximamente se ejecutarán tareas de ripio para mejorar la transitabilidad”, sostuvo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas acciones forman parte de una política de intervención integral en distintos barrios de Resistencia, priorizando obras que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

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