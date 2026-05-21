ZONA SUR DE RESISTENCIA UN JOVEN INTENTÓ ROBAR UNA MOTOCICLETA A PUNTA DE PISTOLA Y TERMINÓ DETENIDO

El ciudadano de 20 años tenía en su poder un arma de fuego con pedido de secuestro y quedó a disposición de la justicia.

En la noche del miércoles, alrededor de las 21.10, personal de la División Sustracción Vehicular, interceptó a un joven de 20 años implicado en una tentativa de robo con arma de fuego en Resistencia.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Soberanía Nacional y calle 12, cuando los efectivos realizaban tareas investigativas y de prevención cuando observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta que intentaban asaltar a dos personas que circulaban en un rodado similar. La víctima solicitó auxilio, lo que permitió la inmediata intervención policial.

Durante el seguimiento, uno de los agresores efectuó un disparo con arma de fuego mientras intentaba escapar y fue alcanzado a los pocos metros. El joven fue aprehendido y se le secuestró una pistola calibre 9 mm con 16 cartuchos, dos cargadores, un celular y prendas de vestir.

El procedimiento contó con la presencia del Gabinete Científico, quienes realizaron las pericias, el secuestro del arma y elementos relacionados en el hecho. Se constató que la pistola incautada tenía pedido de secuestro previo en otra causa.

El joven quedó notificado de su aprehensión y a disposición del Equipo Fiscal N° 14 a cargo de la Dra. Julieta Arolfo.

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