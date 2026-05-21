Agenda oficial del Gobierno del Chaco Jueves 21 de mayo

11:00 Hs- Entrega de Ayudas Técnicas en IPRODICH.

Lugar: Monteagudo 1640.

De 8:30 a 14 hs- Jornada sobre Donación de Leche Humana y Lactancia Materna

Lugar: Salón Auditorio OSDE – 5to piso-Pueyrredón 152.

Dirigido a: trabajadores de salud que desempeñen sus funciones en contacto con la población materno infantil.

-Ministerio de Salud.

✅ En Enrique Urien ⬇️

De 8:30 a 12 Hs- Operativo de Abordaje Territorial, en la EEP N° 864- Lote La Viruela.

CONTAREMOS CON:

* Medicina Clínica

* Pediatría

* Odontología

* Control del niño sano

* Vacunas

🟡 Por la tarde:

De 17 a 18 hs: En el Mes de la Donación de Órganos, Charla abierta a la comunidad para informar, derribar mitos y seguir construyendo una cultura donante en el Chaco.

-Ministerio de Salud y CUCAI.

Lugar: CCM 244 Viviendas – Resistencia.

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