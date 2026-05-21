Agenda oficial del Gobierno del Chaco Jueves 21 de mayo
11:00 Hs- Entrega de Ayudas Técnicas en IPRODICH.
Lugar: Monteagudo 1640.
De 8:30 a 14 hs- Jornada sobre Donación de Leche Humana y Lactancia Materna
Lugar: Salón Auditorio OSDE – 5to piso-Pueyrredón 152.
Dirigido a: trabajadores de salud que desempeñen sus funciones en contacto con la población materno infantil.
-Ministerio de Salud.
✅ En Enrique Urien ⬇️
De 8:30 a 12 Hs- Operativo de Abordaje Territorial, en la EEP N° 864- Lote La Viruela.
CONTAREMOS CON:
* Medicina Clínica
* Pediatría
* Odontología
* Control del niño sano
* Vacunas
🟡 Por la tarde:
De 17 a 18 hs: En el Mes de la Donación de Órganos, Charla abierta a la comunidad para informar, derribar mitos y seguir construyendo una cultura donante en el Chaco.
-Ministerio de Salud y CUCAI.
Lugar: CCM 244 Viviendas – Resistencia.