PUERTO TIROL: DEMORARON A UN HOMBRE TRAS INTENTAR ESCAPAR DE UN CONTROL Y DETUVIERON A OTRO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL

Los procedimientos fueron realizados durante la madrugada por efectivos de la comisaría local. Uno de los involucrados forcejeó con policías durante su demora, mientras que el segundo fue detenido en una causa vinculada a violencia de género.

Durante un operativo de control vehicular y de identificación de personas realizado en Puerto Tirol, efectivos policiales demoraron a un hombre que intentó darse a la fuga al ser identificado mediante el sistema de antecedentes.

El procedimiento ocurrió sobre avenida Cozarollo, donde los agentes observaron a dos personas encapuchadas en una esquina. Al verificar los datos de uno de ellos en el sistema policial, surgió inicialmente un pedido de detención, situación que motivó una consulta al área de Antecedentes Personales.

Mientras aguardaban la confirmación, el hombre escapó e intentó ingresar a una vivienda para evitar ser interceptado. Durante la demora forcejeó con los uniformados e intentó agredirlos, por lo que debió ser reducido y trasladado a la dependencia policial.

Más tarde se confirmó que el pedido de captura figuraba sin efecto, aunque igualmente se iniciaron actuaciones contravencionales por resistencia y desorden. La Justicia de Paz y Faltas dispuso su detención preventiva y la verificación de antecedentes.

Por otra parte, en un procedimiento relacionado con una causa por supuesta desobediencia judicial en contexto de violencia de género, efectivos policiales se trasladaron hasta un domicilio de Campo Rossi, donde notificaron y demoraron a un hombre acusado de incumplir medidas judiciales vigentes.

La Fiscalía de Género interviniente ordenó su detención y dispuso nuevas medidas para avanzar con la causa.

Relacionado