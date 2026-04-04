SEGURIDAD: AVANZAN LAS OBRAS PARA REACTIVAR LA SECCIÓN RURAL EN PAMPA ONCE

En el marco del Plan de fortalecimiento de la Seguridad impulsado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, estuvo en la zona de Pampa Once, en Tres Isletas, donde supervisó las refacciones edilicias de la sede policial que permitirá reactivar la Sección Rural en la región.

La actividad se desarrolló en el departamento Maipú, y contó con la presencia de personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, junto a efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli.

Durante la recorrida, el funcionario provincial constató el avance de las obras en el destacamento, que permaneció durante años sin funcionamiento y que, a partir de estas intervenciones, avanza hacia su recuperación para fortalecer la presencia policial en una zona estratégica del interior provincial.

En ese sentido, Matkovich destacó la importancia de estas acciones para mejorar la infraestructura existente y reforzar el control territorial. “Estas intervenciones nos permiten recuperar espacios clave, fortalecer la prevención del delito rural y brindar respuestas concretas a productores y vecinos”, afirmó.

Asimismo, subrayó que estos trabajos forman parte de un esquema sostenido que lleva adelante el Ministerio de Seguridad en todo el interior, con la recuperación, refacción y puesta en funcionamiento de destacamentos que se encontraban abandonados.

“Estamos en territorio, recorriendo cada localidad y avanzando con hechos concretos. La decisión del gobernador es clara: recuperar espacios, fortalecer la presencia policial y llevar más seguridad a cada rincón del Chaco”, expresaron desde el Ministerio.

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