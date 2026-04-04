LA ESCONDIDA: SAMEEP RESTABLECE EL SUMINISTRO, TRAS LA REACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO

Se normaliza de forma paulatina el servicio en las ciudades abastecidas por el Primer Acueducto, desde La Escondida hasta Presidencia Roque Sáenz Peña, incluyendo Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi.

Luego de 2 días de intensos trabajos, la empresa Sameep logró poner nuevamente en funcionamiento un equipo de bombeo en la Estación de La Escondida, lo que permitió comenzar con el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable en distintas localidades.

Las tareas estuvieron a cargo del personal del Departamento Acueductos y consistieron en intervenciones correctivas, luego de que los equipos salieran de servicio. El objetivo principal fue recuperar los niveles de presión y caudal previos al inconveniente.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de una rápida respuesta ante este tipo de situaciones. “Estas acciones responden a la decisión de actuar de manera inmediata para garantizar la continuidad del servicio. Sabemos lo esencial que es el acceso al agua potable para cada familia chaqueña y por eso trabajamos con compromiso y responsabilidad”, afirmó.

Asimismo, valoró el desempeño del personal técnico y operativo que llevó adelante las tareas en terreno, cumpliendo con los plazos previstos y priorizando la pronta recuperación del suministro.

Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, Germán Ojeda Silva, confirmó que las intervenciones concluyeron de manera satisfactoria. “El acueducto se encuentra actualmente en proceso de normalización. La presión y el caudal se están recuperando progresivamente en cada una de las localidades abastecidas”, explicó.

Finalmente, desde la empresa reiteraron el compromiso de continuar trabajando para mejorar la infraestructura y garantizar el acceso al agua potable en toda la provincia.

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