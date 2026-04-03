SÁENZ PEÑA RECUPERARON UN TANQUE DE AGUA SUSTRAÍDO EN ZONA RURAL

El hecho ocurrió en Colonia Pampa Aguado.

efectivos de la Comisaría Tercera tomaron intervención en una causa por supuesto hurto en una vivienda deshabitada ubicada en Colonia Pampa Aguado.

Un hombre de 55 años manifestó que días atrás, personas desconocidas ingresaron al predio por la parte trasera y sustrajeron un tanque de agua de 1000 litros, de material PVC y color negro.

Tras tareas investigativas y recorridas por las inmediaciones del hecho, los efectivos lograron localizar el tanque oculto entre malezas, procediendo a su formal secuestro.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía, el elemento recuperado fue restituido a su propietario. La investigación continúa a fin de establecer la identidad de los presuntos autores.

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