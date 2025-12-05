UN SIGLO DE FÚTBOL: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL ANIVERSARIO DE LA LIGA CHAQUEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante su discurso, el mandatario provincial resaltó el rol histórico de la institución y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del deporte en toda la provincia. En ese sentido, también destacó la inauguración del nuevo predio Deportivo Aeropuerto de la Liga Chaqueña, concretado en el marco de los festejos por el centenario.

Anoche, el gobernador Leandro Zdero acompañó el acto por el 100° aniversario de la Liga Chaqueña de Fútbol, realizado en el Club Atlético Chaco For Ever. Estuvo acompañado por el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, el presidente de la Liga Chaqueña, Raúl Mosqueda, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño y el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud.

También formaron parte de la ceremonia, los clubes de la provincia, intendentes, legisladores, autoridades de la Liga Chaqueña y del Consejo Federal de la AFA.

“Pasaron 100 años y para nosotros era fundamental cumplir ese gran anhelo de tener un lugar propio para el fútbol”, expresó Zdero. Además, subrayó la importancia de los clubes en la formación de los jóvenes y el acompañamiento a las familias. “Tenemos decisión y compromiso, y entendemos lo que significa el deporte en la recuperación de valores y en el futuro de la provincia”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol, Raúl Mosqueda, agradeció el respaldo del Gobierno provincial y celebró la concreción del nuevo predio. “Tener un predio después de 100 años es un logro de todos, de todos los presidentes y de todos los clubes que integran la Liga Chaqueña”, señaló. Además, destacó la decisión de continuar trabajando junto al Gobierno en un contexto que seguramente traerá más desafíos.

En tanto, el representante del Consejo Federal de AFA, Mario Echevarria, valoró el avance que representa para la Liga Chaqueña contar con un espacio propio y destacó el esfuerzo de los dirigentes del interior del país. “Muchas veces son quienes menos oportunidades tienen de celebrar, pese al compromiso cotidiano que asumen”, afirmó. También aseguró que la AFA seguirá acompañando el desarrollo del fútbol en las provincias.

100 AÑOS DE HISTORIA

Fundada el 5 de diciembre de 1925, la Liga Chaqueña de Fútbol se consolidó como el principal espacio de competencia del fútbol en Resistencia y sus alrededores. Con sede en Brown 227, a lo largo del tiempo sumó numerosos clubes de la capital y localidades cercanas, convirtiéndose en un pilar para la proyección deportiva en la región. Integra la Federación Chaqueña de Fútbol y, desde 2004, participa del Torneo Federativo, que otorga plazas para competencias nacionales.