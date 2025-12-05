BARRANQUERAS: INTENTARON INGRESAR COCAÍNA OCULTA EN UN RACIONAMIENTO PARA UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal policial detectó los envoltorios durante la revisión de rutina y dio intervención a la División Microtráfico. Hay una joven detenida por el hecho.

Anoche, en la Comisaría Segunda de Barranqueras, el personal de guardia realizaba el control habitual de los elementos entregados para un detenido por una causa judicial vigente. Durante la inspección, los efectivos hallaron un envoltorio de polietileno que contenía diez paquetes más pequeños con una sustancia blanquecina.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de la División Microtráfico, cuyo personal efectuó el pesaje y la prueba de campo correspondiente. El material arrojó un peso total de 2,4 gramos y dio resultado positivo para cocaína.

De inmediato se informó a la Fiscalía Antidrogas N°1 en turno, quien dispuso la aprehensión de una joven de 21 años, por “Supuesta Infracción a la Ley 23. 737*

