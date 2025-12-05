RESISTENCIA: MOTO RECUPERADA CON UNA PERSONA DETENIDA Y EN OTRA INTERVENCIÓN INCAUTAN UN TUBO DE GAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presunto autor fue detenido y el rodado secuestrado. También buscan dar con el propietario de a garrafa.

La primera intervención por los agentes de la Comisaría Decima, se dio cuando fueron a verificar la demora de un hombre por vecinos de la zona calle Juan XXII. En el lugar, supieron que el sujeto habría sustraído una motocicleta días atrás.

El hombre presentaba lesiones visibles y fue reducido preventivamente. En presencia de los efectivos, indicó que el vehículo buscado se encontraba en el barrio Santa Clara. Con esa información, los móviles se dirigieron al lugar y lograron recuperar la motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ, que había sido denunciada como sustraída el 29 de noviembre.

El implicado fue trasladado a medicina legal y luego a la unidad policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal en turno.

Luego, a eso de las 01:30, los efectivos mientras patrullaban por el barrio Camalote, fueron informados una persona que trasladaba una garrafa en actitud sospechosa. Rápidamente, se dirigieron hacia el pasaje Santa Fe, ahí observaron a un hombre cargando un tubo de gas de 10 kilos. Al intentar identificarlo, este arrojó el elemento y escapó corriendo, perdiéndose entre la oscuridad del sector. La garrafa fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial para establecer su procedencia.

La Fiscalía en turno dispuso iniciar actuaciones con carácter de investigación actuada.

