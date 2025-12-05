BANCO DEL CHACO: CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS: ESTÁ HABILITADO EL FORMULARIO PARA INICIAR LA GESTIÓN

En la página web del Nuevo Banco del Chaco, ya está habilitado el formulario para iniciar la gestión de la Línea de Préstamos de Consolidación de Deudas, para unificar las deudas en una sola cuota mensual, con condiciones más convenientes para aliviar la economía familiar y tener mayor disponibilidad de fondos.

Para iniciar la gestión, se debe ingresar en la página oficial de NBCH (www.nbch.com.ar) o en https://www.nbch.com.ar/formularios/ConsolidacionDeuda, completar los datos, y en 72 horas hábiles, se contactará un asesor del Banco para informar la documentación requerida y brindar un turno para completar el trámite en la sucursal.

Con la gestión online, el cliente cuenta con una opción ágil, sin demoras y se evita esperas en sucursales.

La consolidación incluye deudas de préstamos personales y tarjetas de crédito, y se unifican en una cuota que no supere el 50% del sueldo, para liberar fondos de los haberes. De esta manera, las familias pueden contar con mayor disponible para atender sus gastos y necesidades.

Está habilitada para bancarizados que perciben haberes en NBCH: activos y pasivos de la administración pública provincial, personal del sector privado, organismos y entes autárquicos.

MODALIDAD DE GESTIÓN

Para iniciar la gestión de consolidación de deudas, la opción más sencilla es hacerlo en los canales online con atención personalizada de asesores del banco para iniciar el trámite en forma ágil.

Además del formulario web publicado en el sitio oficial de NBCH www.nbch.com.ar, también se puede contactar con el servicio de Atención Online en WhatsAPP 3624161290.

Para quienes prefieran la atención presencial, se podrá gestionar en todas las sucursales de NBCH y en las oficinas habilitadas, con horario extendido en varios lugares, para facilitar el acceso a la línea.

DEUDAS INCLUIDAS

En el préstamo de consolidación, se pueden incluir deudas en NBCH, préstamos personales, tarjetas de crédito y regularización de cuotas vencidas. También las deudas en cooperativas y mutuales con código de descuento y en entidades del sistema financiero que se encuentren en situación irregular.

La línea de préstamo de consolidación de deudas es una medida para aliviar la economía familiar, unificar deudas, para que la cuota no supere el 50% del sueldo y contar con fondos disponibles para atender gastos y necesidades.