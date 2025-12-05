DEPARTAMENTO INFANTERIA: DETUVIERON A UN HOMBRE QUE HABRIA SUSTRAIDO CUATRO RELOJES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Anoche los efectivos realizaban recorridas en cercanías a la unidad policial, cuando demoraron a un masculino de 33 años.



Alrededor de las 22, los uniformados observaron a una persona que se movilizaba a pie por Avenida Castelli e intersección con Calle Miguel Delfino, quien al intentar ser identificado por la prevención intentó huir.

Inmediatamente, los agentes demoraron a este hombre que según dichos de personas que se acercaron al lugar habría sustraído los relojes momentos antes en un local comercial en Avenida 9 de Julio entre Calle 12 y 13.

Finalmente, el hombre de 33 años fue trasladado a la Comisaria Primera Capital donde permanecerá alojado, previo a ser examinado en la División Medicina Legal.

