Un soldado de fuerzas especiales de EE.UU. involucrado en la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue arrestado por presuntamente apostar por esa operación, obteniendo US$ 400.000 en ganancias, según una persona familiarizada con el asunto.

La operación de tamaño desproporcionado llamó la atención de las fuerzas del orden casi de inmediato.

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El operador abrió una cuenta a finales de diciembre en Polymarket, uno de los mercados de predicción más conocidos. Apostó alrededor de US$ 32.000 a que Maduro estaría “fuera” para enero. La apuesta era una posibilidad remota.

Poco después de que se realizara, las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron una operación encubierta que extraditó a Maduro del palacio presidencial en Caracas en una captura nocturna mientras recibía intenso fuego. Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con el narcotráfico. Se ha declarado inocente.

CNN informó el mes pasado que los fiscales federales estaban investigando la apuesta sobre Maduro, según una persona familiarizada con el asunto.

Los jefes de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscalía federal en Manhattan se reunieron ese mes con representantes de Polymarket.

ABC News informó por primera vez del arresto del jueves.