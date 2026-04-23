BAJA DE PESO EN BOEDO: LUCIANO VIETTO SE LESIONÓ Y SE PIERDE LOS DUELOS DECISIVOS DE SAN LORENZO
El delantero sufrió una distensión en el isquiotibial derecho y no podrá estar en el cierre de la fase regular del Apertura ni en el choque copero ante Santos.
San Lorenzo recibió una noticia que trastoca los planes de Gustavo Álvarez en el momento menos oportuno. Tras encender las alarmas en el entrenamiento del miércoles, los estudios médicos confirmaron este jueves que Luciano Vietto padece una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha. Con este diagnóstico, el atacante queda descartado para el partido de este viernes ante Platense y, lo que es más preocupante, es casi un hecho que no llegará en condiciones para el trascendental duelo de Copa Sudamericana frente al Santos.
La ausencia de Vietto —quien suma tres goles en lo que va de 2026— llega justo cuando el «Ciclón» se juega su futuro en dos frentes. Actualmente, el equipo de Boedo marcha noveno en la Zona A con 19 unidades, las mismas que Defensa y Justicia (8.º), por lo que necesita ganar en Vicente López para meterse en puestos de playoffs. Además, el próximo martes 28 deberá viajar para enfrentar al Santos de Neymar en un cruce que definirá gran parte de sus aspiraciones continentales.
A pesar de la baja del ex-Racing, Gustavo Álvarez parece tener decidido el equipo para enfrentar al «Calamar». Ante la imposibilidad de contar con Vietto como variante de recambio, el entrenador optaría por repetir la formación por primera vez desde que asumió el cargo, dándole confianza a los que vienen de igualar sin goles ante el líder Vélez.
De no mediar imprevistos de último momento, San Lorenzo saltará a la cancha con Orlando Gill bajo los tres palos; una línea de tres centrales compuesta por Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro; en el medio estarían Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli y Mathias De Ritis; mientras que el tridente ofensivo lo conformarán Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Cuello.
El calendario no le da tregua al conjunto azulgrana. Luego del compromiso de este viernes a las 21:30 en Vicente López, el plantel deberá enfocarse en el viaje internacional para medirse con el Peixe. Para cerrar la seguidilla infernal, el próximo fin de semana recibirá a Independiente en el Nuevo Gasómetro para disputar la fecha 9, que había sido postergada en su momento por el paro de la AFA.
Ese clásico será la última ficha de San Lorenzo para intentar clasificar a la fase final del torneo local, un objetivo que ahora deberá buscar sin una de sus piezas de mayor experiencia en el ataque.