Baja de peso en Boedo: Luciano Vietto se lesionó y se pierde los duelos decisivos de San Lorenzo

San Lorenzo recibió una noticia que trastoca los planes de Gustavo Álvarez en el momento menos oportuno. Tras encender las alarmas en el entrenamiento del miércoles, los estudios médicos confirmaron este jueves que Luciano Vietto padece una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha. Con este diagnóstico, el atacante queda descartado para el partido de este viernes ante Platense y, lo que es más preocupante, es casi un hecho que no llegará en condiciones para el trascendental duelo de Copa Sudamericana frente al Santos.